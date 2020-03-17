Видео о «знаменитом российском лекарстве от коронавируса» вызвало ажиотаж в Италии

Снятый в Москве двумя итальянцами видеоролик о «знаменитом российском лекарстве против коронавируса «Арбидол» вызвал нездоровый ажиотаж в Италии.

Так, уже несколько итальянцев обратились в представительство РИА «Новости» в Риме, они спросили, действительно ли в России есть «чудодейственная таблетка от коронавируса», передает РИА «Новости».

«Вирусная видеозапись» распространилась в Facebook в понедельник, ее сделали в воскресенье два итальянца в медицинских масках в московском аэропорту Шереметьево. Авторы видеозаписи, судя по всему, были убеждены, что именно наличие «Арбидола» объясняет небольшое число случаев заражения коронавирусом в России. Препарат они называют «знаменитым средством против всех коронавирусов». Утверждается, что в России этот препарат используют уже 46 лет.

Оба итальянца на видео направились в аптеку в аэропорту и попросили продать им несколько упаковок «Арбидола».

«У нас этого лекарства нет, а у них оно есть», – говорит один из них.

Между тем, неделю назад комиссия ФАС России признала нарушающей требования законодательства рекламу лекарственного препарата «Арбидол», распространявшуюся в январе 2020 года в эфире некоторых радиостанций.

До этого ФАС возбудила дело в отношении компании «Отисифарм», производящей «Арбидол».

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