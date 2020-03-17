Видео о «знаменитом российском лекарстве от коронавируса» вызвало ажиотаж в Италии

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17 марта, вторник | Последнее обновление — 16:46 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Путин объяснил, что помогло сдержать проникновение коронавируса в Россию
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Попытка США отсрочить новый кризис провалилась
Как создать новую теорию успеха России
Коронавирус стал испытанием добродетели верующих
Над британской нацией поставили коронавирусный эксперимент
Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»
Три первоочередные задачи для будущего президента Абхазии
Алексей Токарев, к.п.н., старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России
22 марта в Абхазии пройдут внеочередные президентские выборы. Основные кандидаты спорят друг с другом мало, но кампания в два тура будет жёсткой. Играют роль факторы воров в законе, отравления политиков и соотношение институтов и улицы. Подробности...
Давайте отложим ворчание на потом
Сергей Худиев, публицист, богослов
Цена паники и недоверия в таких обстоятельствах оказывается непомерно высокой – и то, что было в другое время безобидным фрондерством, может обернуться чьим-то заражением и смертью. Вот пандемия закончится – тогда и наворчимся всласть. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
Демократия – это не идеалы, а практики
Алексей Алешковский, сценарист
Ностальгия демократической интеллигенции по лихим 90-м – типичная ошибка выживших, которые полагают, что успешный опыт страны описывается их позитивными судьбами, а побочные жертвы были неизбежной ценой за воссоединение с идеалами: лес рубят, щепки летят. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
Коронавирус опустошил полки европейских магазинов
Коронавирус вызвал панику в США и Европе. Люди сметают с полок магазинов товары первой необходимости, но прежде всего туалетную бумагу, санитайзеры для рук и прочие средства личной гигиены. В некоторые магазины выстраиваются огромные очередиПодробности...
Италия закрылась на карантин из-за коронавируса
В связи с резким ростом смертности от коронавируса власти Италии ввели карантинные меры на всей территории страны. Гражданам запрещается перемещение без уважительных причин. Прекращены любые спортивные состязания, закрытие коснулось всех развлекательных учреждений, включая музеи и театрыПодробности...
Со дна бухты в Севастополе подняли торпедный катер времен войны
В Севастополе подняли со дна моря торпедный катер времен войны. Предположительно это советский катер из серии «Г-5», столкнувшийся 15 июня 1942 года с другим катером – К-133. Впрочем, историки пока не исключают, что поднятый катер – немецкийПодробности...
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