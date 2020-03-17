В России собрались отложить празднование Дня космонавтики

Празднование Дня космонавтики в этом году в связи с пандемией коронавируса планируется перенести с 12 апреля на 4 октября, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Из-за сложившейся эпидемиологической обстановки по коронавирусу планируется перенести празднование Дня космонавтики, который традиционно предполагает ряд массовых мероприятий и приезд иностранных гостей, с 12 апреля на 4 октября 2020 года», – сообщил источник ТАСС.

Он уточнил, что праздник теперь планируется провести в один день с годовщиной запуска первого искусственного спутника Земли.

Напомним, до 10 апреля в Москве запрещены любые досуговые мероприятия в помещениях с количеством участников более 50 человек.

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По последним данным, общее число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 167 тыс. 511. Российские власти с целью защиты нашей страны от распространения коронавируса приняли решение об ограничении авиасообщения с европейскими странами, ставшими центром эпидемии. Также закрыт въезд для иностранцев.

В России ситуация с коронавирусом находится под контролем: более чем за два месяца эпидемии зафиксировано 93 случая, пятеро выздоровели. Последние данные о ситуации с COVID-19 в нашей стране и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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