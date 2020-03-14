Президенту Владимиру Путину направили ходатайство о присвоении Нижнему Новгороду звания «Город трудовой доблести», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Подписи на ходатайстве оставили губернатор Глеб Никитин и председатель законодательного собрания Евгений Лебедев, передает РИА «Новости».

«Мы прошли все необходимые этапы, предусмотренные федеральным законом, и собрали полный пакет документов. Это позволило еще раз вспомнить славные страницы прошлого города и региона. Трудовой подвиг горьковчан в годы Великой Отечественной войны не может не восхищать и, безусловно, заслуживает быть увековеченным», – заявил Никитин.

Глава региона пояснил, что продолжается сбор подписей на поддержку инициативы.

«Более 667 тысяч человек отдали свои голоса. Это по-настоящему народная поддержка. Призываю всех присоединиться», – сказал он.

В годы Великой Отечественной в городе Горьком (ныне – Нижний Новгород) создали уникальный военно-промышленный комплекс предприятий, был налажен выпуск практически всех видов оборонной продукции, в том числе оружие и снаряжение для сухопутных войск.

В феврале Госдума на пленарном заседании приняла закон о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести».