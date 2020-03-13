Украина ограничит все авиасообщение

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что Киев полностью ограничит пассажирское авиасообщение с 17 марта.

«С 17 марта с 00:00 часов оно будет полностью ограничено. Пассажирское сообщение полностью, авиа. Если мы говорим для суши и морского (сообщения), в первую очередь суши, то наши граждане будут иметь возможность возвращаться на территорию нашего государства», – заявил депутат, передает ТАСС со ссылкой на телеканал News One.

Он также отметил, что пока на Украине останутся открытыми пункты пересечения границы с железнодорожным, автомобильным и морским транспортом.

Ранее в пятницу Киев заявил о закрытии границы для всех иностранцев на две недели.