Парижский Лувр закрылся из-за коронавируса

Музей Лувр в Париже закрыли с пятницы, он возобновит работу лишь после соответствующего распоряжения властей, сообщили в пресс-службе музея.

«В соответствии с правительственными директивами Лувр и музей Эжена Делакруа закрываются в пятницу, 13 марта 2020 года, в 18.00 (20.00 мск ) до дальнейшего уведомления. Посетителям, купившим электронные билеты, будут возвращены деньги», – сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

Напомним, Россия временно ограничила авиасообщение с Германией, Испанией, Италией и Францией из-за коронавируса.