Правозащитники подали иск к властям США из-за системы распознавания лиц

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13 марта, пятница  |  Последнее обновление — 15:12  |  vz.ru
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Новая паника на рынках приближает мировой кризис

Вторая волна паники на рынках может стать не последнейФото: Петр Ковалев/ТАСС
Вторая волна паники на российском рынке акций остановилась всего в шаге от рекордного падения за многие годы. Нефть снова просела, доллар и евро подскочили более чем на два рубля – к 75 и 85. Однако злополучное дно так и не было пройдено, считают эксперты. Чего же ждать дальше – полномасштабного кризиса или чудодейственного восстановления экономики? Подробности...
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Путин должен продолжать большую геополитическую игру

Внешняя политика Путина всегда была нацелена на усиление России Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Едва ли не самой важной причиной, по которой наши граждане беспокоятся о возможном уходе Путина с поста президента в 2024 году, является нестабильная международная ситуация. Несомненно, что в ближайшие годы она не станет проще – ставший очень тесным мир вступил в эпоху глобальной трансформации. И опытный руководитель в этих условиях становится серьезнейшим конкурентным преимуществом России. Подробности...
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США отбирают у России господство в воздухе

Су-35 – прекрасные истребители, но США делают все, чтобы зарубежные покупатели не смогли этого оценитьФото: Антон Денисов/РИА Новости
Похоже, США удалось сорвать заключение одного из важнейших для России контрактов на экспорт оружия – продажу эскадрильи Су-35 Индонезии. Это не первый подобный случай, и только отдельные, наиболее смелые страны имеют возможность противостоять огромному давлению Вашингтона. С помощью каких инструментов Соединенные Штаты давят на покупателей российских вооружений? Подробности...
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Американские и китайские военные доигрались с коронавирусом

Американцы могли завезти коронавирус во время VII Военных игр в УханеФото: CHINA STRINGER NETWORK/Reuters
Китай заподозрил США в завозе коронавируса. «Теории заговора» о том, что у COVID-19 – искусственное, и возможно американское происхождение, возникали и раньше. Но теперь версия высказана на высшем дипломатическом уровне чиновником МИД КНР. Каким образом американцы могли импортировать вирус в Ухань? Получит ли это обвинение развитие и какими могут быть в этом случае последствия для отношений Китая и США? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Украина даже не пытается стать суверенным государством

Глеб Простаков, журналист
Отставка правительства и снятие с должности генпрокурора Украины – это бунт команды Владимира Зеленского против своих политических спонсоров: олигарха Игоря Коломойского, с одной стороны, и коллективного Запада – с другой. Подробности...

Евроатлантизм рушится на глазах

Сергей Мардан, публицист
Решение Трампа закрыться от европейских стран бьет не просто по старой Европе или в широком смысле – по ЕС. Это решение – сокрушительный удар вообще по евроатлантизму. Подробности...
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Эрдоган начал аннексию Греции

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Греки оказались в одиночестве перед лицом турецкого султана, разыгрывающего карту мигрантов для шантажа ЕС. И никакой Евросоюз не то что денег не дал, просто даже спасибо никто не говорит, а лишь подвергают «острой критике». Подробности...
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      Италия закрылась на карантин из-за коронавируса

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      Со дна бухты в Севастополе подняли торпедный катер времен войны

      В Севастополе подняли со дна моря торпедный катер времен войны. Предположительно это советский катер из серии «Г-5», столкнувшийся 15 июня 1942 года с другим катером – К-133. Впрочем, историки пока не исключают, что поднятый катер – немецкий
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      Десятки тысяч беженцев прорываются из Турции в Грецию

      Более 100 тысяч беженцев, скопившихся у границ Турции с Евросоюзом, прорвались в Евросоюз после того, как Анкара приняла решение открыть границы. Уже есть первые жертвы - греческие пограничники застрелили беженца из Сирии
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              Правозащитники подали иск к властям США из-за системы распознавания лиц

              13 марта 2020, 14:25

              Текст: Елизавета Булкина

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              Правозащитная организация «Американский союз защиты гражданских свобод» (ACLU) подала иск к властям США из-за применения ими системы распознавания лиц в аэропортах, говорится в заявлении организации.

              «Таможенно-пограничная служба США и управление по безопасности на транспорте за последние несколько лет значительно расширили использование технологии распознавания лиц в аэропортах и других пунктах пропуска через государственную границу. По состоянию на июнь 2019 года таможенно-пограничная служба США просканировала лица более 20 млн человек, приезжающих в страну и выезжающих из нее. Некоторые крупные авиакомпании, включая Delta, JetBlue и United Airlines, сотрудничают с властями при создании системы слежки», – приводит заявление правозащитников ТАСС.

              «В условиях, когда данная технология становится широко распространена, правительство может использовать ее для беспрецедентной слежки за передвижениями людей, ставя под угрозу их частную жизнь и гражданские свободы», – говорится в документе.

              Правозащитники подали иск к министерству внутренней безопасности, таможенно-пограничной службе, управлению по безопасности на транспорте и службе иммиграционного и таможенного контроля «с целью придать огласке контракты правительства с авиакомпаниями и аэропортами по применению системы распознавания лиц в аэропортах».

              Ранее пользователи Facebook из американского штата Иллинойс подали на компанию в суд за «незаконный» сбор биометрических данных.

              Facebook выплатил 550 млн долларов жителям Иллинойса из-за технологии распознавания лиц. 


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