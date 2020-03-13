Правозащитники подали иск к властям США из-за системы распознавания лиц

Правозащитная организация «Американский союз защиты гражданских свобод» (ACLU) подала иск к властям США из-за применения ими системы распознавания лиц в аэропортах, говорится в заявлении организации.

«Таможенно-пограничная служба США и управление по безопасности на транспорте за последние несколько лет значительно расширили использование технологии распознавания лиц в аэропортах и других пунктах пропуска через государственную границу. По состоянию на июнь 2019 года таможенно-пограничная служба США просканировала лица более 20 млн человек, приезжающих в страну и выезжающих из нее. Некоторые крупные авиакомпании, включая Delta, JetBlue и United Airlines, сотрудничают с властями при создании системы слежки», – приводит заявление правозащитников ТАСС.

«В условиях, когда данная технология становится широко распространена, правительство может использовать ее для беспрецедентной слежки за передвижениями людей, ставя под угрозу их частную жизнь и гражданские свободы», – говорится в документе.

Правозащитники подали иск к министерству внутренней безопасности, таможенно-пограничной службе, управлению по безопасности на транспорте и службе иммиграционного и таможенного контроля «с целью придать огласке контракты правительства с авиакомпаниями и аэропортами по применению системы распознавания лиц в аэропортах».

Ранее пользователи Facebook из американского штата Иллинойс подали на компанию в суд за «незаконный» сбор биометрических данных.

Facebook выплатил 550 млн долларов жителям Иллинойса из-за технологии распознавания лиц.