Российский рынок акций открылся ростом

Индекс Мосбиржи на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 1,9%, до 2329,16 пункта.

Индекс РТС вырос на 3% и составил 995 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи на 10.07 мск, передает ТАСС

В первые минуты открытия торгов биржевые индексы показывать слабую отрицательную динамику.