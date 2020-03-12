В Индии зарегистрирована первая смерть от коронавируса

В индийском штате Карнатака из-за коронавируса умер человек, это первая зарегистрированная смерть от Covid-2019 в этой стране, сообщил министр здравоохранения и социального обеспечения штата Б. Шрирамулу.

«76-летний мужчина из Кальбурги (город в штате Махараштра), который скончался, был пациентом, у которого подозревали COVID-19, был заражен COVID-19. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по отслеживанию контактов, изоляции и другие меры в соответствии с протоколом», – передает ТАСС его слова.

Погибший – 76-летний Махмад Хуссейн Сиддики. 29 февраля он приехал в Индию из Саудовской Аравии, его поместили в изолятор с жаром. Он умер рано утром в среду. Коронавирус у него был диагностирован только после смерти.

Число зараженных коронавирусом в Индии достигло 73. Трое заболевших выздоровели.

Отметим, что Индия приостановила действие всех туристических виз до 15 апреля.

В среду ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД