СМИ сравнили возможности России и Саудовской Аравии в нефтяной войне

Канадское издание The Globe and Mail сравнило возможности Москвы и Эр-Рияда в нефтяном противостоянии после срыва сделки ОПЕК+, отметив, что это выглядит как игра «Ястребы и голуби».

«В игре под названием «Ястребы и голуби» два водителя за рулем автомобилей мчатся прямо друг на друга. Тот, кто первым уклоняется от фатального столкновения, считается проигравшим и слабаком. Классическая теория игр. Именно так все обстоит в отношениях между Россией и Саудовской Аравией», – отметил автор в материале.

Отмечается, что Россия имеет достаточное количество финансовых подушек безопасности, передает РИА «Новости».

«Независимо от того, идет ли речь о компаниях или о государствах, побеждает тот, у кого прочнее балансовая ведомость», – пишет издание.

При этом автор напоминает, что золотовалютные резервы России на 80 млрд больше, чем у Саудовской Аравии, а соотношение российского долга к ВВП составляет всего 15%.

В свою очередь у Эр-Рияда этот показатель равен 25%. Подчеркивается, что это дает Москве значительно большую финансовую гибкость.

По мнению автора, у России есть широкие возможности для балансировки бюджета. Как уточняет издание, Москве нужна цена в 38 долларов за баррель, чтобы свести бюджет, а Эр-Рияду необходим ценник вдвое выше.

Также издание подчеркивает, что Россия в нефтяном противостоянии выступает не только Саудовской Аравии, но и пытается выдавить с рынка американских производителей сланцевой нефти.

«Россия, судя по всему, обладает большей финансовой устойчивостью, чем Саудовская Аравия в этой не отличающейся особой чистотой нефтяной войне, и Москва настаивает на том, что сможет выдержать цену в 30 долларов за баррель или даже меньше в течение нескольких лет. Может быть. Однако не следует исключать возможность того, что ни одна из сторон не свернет в сторону, – заключил автор.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не исключает наступления глобальной экономической рецессии.

Напомним, 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу по соглашению о добыче нефти. После этого цены на нефть начали резкое падение, что привело к обрушению рынков в разных странах.

В четверг сообщалось, что секретариат ОПЕК разослал официальные приглашения восьми странам-участницам мониторингового комитета ОПЕК+ для участия в технических консультациях 18 марта 2020 года, в том числе России.