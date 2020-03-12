Зарегистрирован первый случай спорадического заражения коронавирусом

В Малайзии зафиксировали первый случай спорадического заражения человека коронавирусом, заявили в минздраве страны.

Зараженный не был за границей и не общался с известными министерству лицами с коронавирусом, отметили в ведомстве, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Star.

Такой случай означает, что вирус начал распространяться в обществе вне возможностей гарантированного контроля за его распространением, что соответствует третьей фазе распространения болезни, отметили в газете.

Этого пациента выявили в ходе анализа 600 образцов биомассы пациентов, у которых есть симптомы воспаления легких и гриппа, отметили в издании со ссылкой на генерального директора эпидемиологического департамента минздрава Малайзии Нур Хишшама Абдуллу.

«В материале для анализов, собранном у 600 пациентов с симптомами респираторных заболеваний и гриппа, один из образцов показал положительный результат», – добавил глава департамента.

Сейчас медики ведут расследование, чтобы установить, кто был первоисточником заражения.

С начала вспышки вируса в стране зарегистрировано 149 случаев заражения, 26 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

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