На теле найденной в Тамбовской области девочки нашли следы удушения

На теле 13-летней девочки, найденном в Тамбовской области, нашли следы удушения, пишут СМИ.

Школьница незадолго до смерти получила многочисленные травмы, передает РЕН ТВ.

Судмедэксперты проверяют версию о надругательстве над ребенком, другие обстоятельства также уточняются.

В то же время Телеграм-канал Life Shot со ссылкой на источник в СК сообщил, что первичный осмотр автомобиля подозреваемого не выявил следов, характерных для ДТП, на чем настаивал подозреваемый. Вместе с тем, в салоне были найдены биологические следы девочки.

По данным канала, убийца надругался над ребенком и задушил ее шнуром от зарядки. «В ее теле эксперты обнаружили вещество похожее на сперму. Сейчас оно направлено на генетическую экспертизу», – говорится в сообщении.

Напомним, тело пропавшей в начале марта в Тамбовской области девочки нашли в среду. По подозрению в убийстве задержали 35-летнего местного жителя, который сообщил, что случайно сбил ребенка и «вывез к водоему и сбросил в воду» тело. Однако позже тело нашли закопанным в лесу.