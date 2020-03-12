Фондовый рынок России второй раз за неделю открылся сильным падением индексов

Российский фондовый рынок второй раз за неделю открылся значительным снижением ключевых индексов.

Это произошло на фоне решения Всемирной организации здравоохранения признать вспышку коронавируса пандемией, а также заявлений президента США Дональда Трампа о мерах против распространения коронавируса, передает ТАСС.

Согласно данным на 10.03 мск, индекс Мосбиржи упал на 4,6% – до 2378,15 пункта. Это минимальное значение с января 2019 года.

Индекс РТС снижается на 6,8% – до 1011,98 пункта.

Кроме того, акции российской авиакомпании «Аэрофлот» на открытии торгов Московской биржи обвалились на 7,5% к уровню закрытия предыдущей сессии, достигая отметки в 72 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10.00 мск.

К 10.10 мск акции авиаперевозчика продолжили падение и торговались на уровне 71,5 рубля за бумагу (-8,1%).