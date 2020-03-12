Стало известно об общении Трампа с представителями России на фоне ситуации с нефтью

Президент США Дональд Трамп общался с российскими представителями на фоне сложившейся ситуации на нефтяном рынке, сообщают СМИ.

Газета Politico со ссылкой на неназванные источники сообщает, что представители России, имена которых не называются, якобы являются «близкими к российскому президенту Владимиру Путину», передает РИА «Новости».

Издание отмечает, что на этой неделе Трамп также общался с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Сальманом аль Саудом, в частности, чтобы обсудить тему «волатильности энергетического рынка». Белый дом отказался раскрывать подробности переговоров.

Дата разговора с представителями России не называется. Вашингтон не подтвердил информацию о переговорах.

Напомним, 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу по соглашению о добыче нефти. С 1 апреля оно перестанет действовать.

После этого цены на нефть начали резкое падение, что привело к обрушению рынков в разных странах.

Черное золото продолжило дешеветь, когда Саудовская Аравия, а вслед за ней и ОАЭ объявили о решении нарастить добычу нефти.

Причем, как отмечал в комментарии газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, увеличение нефтедобычи является блефом со стороны саудитов. Так образом они пытаются подтолкнуть Россию к подписанию нового соглашения, уверен эксперт.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем закончится нефтяная война России и Саудовской Аравии.

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