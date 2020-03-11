Saudi Aramco решила увеличить добычу нефти до 13 млн баррелей в сутки

Саудовская Аравия объявила о намерении повысить предельные производственные мощности по добыче нефти на 1 млн баррелей в сутки (б/с) – до 13 млн б/с, говорится в сообщении компании Saudi Aramco.

«Saudi Aramco объявляет, что получила указание от министерства энергетики повысить устойчивые производственные мощности с 12 до 13 млн б/с», – передает ТАСС сообщение компании.

Срок исполнения указания не указывается. Ранее Саудовская Аравия объявила о намерении повысить добычу с апреля на 26% – до 12,3 млн б/с.

6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу по соглашению о добыче нефти, в итоге с 1 апреля оно перестанет действовать. Цены на нефть начали резкое падение, вслед за этим обрушились рынки в разных странах, в том числе американские, торги на которых пришлось даже приостанавливать.