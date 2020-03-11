ОАЭ решили нарастить добычу нефти вслед за Саудовской Аравией

Нефтяная компания эмиратов ADNOC с апреля увеличит добычу нефти более чем на 1 млн баррелей в сутки (б/с), а также увеличит производственные мощности до 5 млн б/с, говорится в заявлении компании.

«В соответствии с нашей стратегией, одобренной Высшим нефтяным советом, мы намерены поставить на рынок более 4 млн б/с в апреле. Кроме того, мы увеличиваем наши производственные мощности до 5 млн б/с», – передает ТАСС сообщение компании, текущая добыча которой находится в пределах 3 млн б/c.

ADNOC также в ближайшие сроки объявит «понятные и прозрачные цены» на нефть для своих покупателей.

Ранее в среду Саудовская Аравия объявила о намерении повысить предельные производственные мощности по добыче нефти на 1 млн баррелей в сутки (б/с) – до 13 млн б/с.

Мировые цены на нефть после утреннего роста перешли к ощутимому снижению на новостях об увеличении производственных мощностей саудовской компании Saudi Aramco.