Эксперт рассказал о нефтяном блефе Саудовской Аравии

«Увеличение добычи нефти – это блеф со стороны саудитов. Таким образом они пытаются подтолкнуть Россию к подписанию нового соглашения», – заявил газете ВГЗЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя намерение Саудовской Аравии повысить предельные производственные мощности по добыче нефти до 13 млн баррелей в сутки.

«Саудиты повышают ставки. Они демонстрируют, что могут добывать гораздо больше нефти, компенсируя недополученные доходы и нивелируя негатив от разрыва сделки ОПЕК+. Но на самом деле это выглядит как укрепление собственной переговорной позиции и указывает на то, что саудиты хотят вернуться к диалогу в рамках ОПЕК+», – считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его словам, стратегия саудитов заключается в том, чтобы снизить цены на нефть словесными интервенциями. «Отсюда, например, заявления о готовности предоставить скидки на 8 долларов за баррель. Таким образом они пытаются подтолкнуть Россию к подписанию нового соглашения по объемам добычи нефти. Дело в том, что наш бюджет верстался без дефицита, когда цена была выше 45 долларов за баррель. А сейчас цена упала, и саудиты пытаются опустить ее еще ниже, чтобы заставить Россию пойти на соглашение по квотированию на своих условиях», – поясняет эксперт.

«У России такая же стратегия. Минфин заявляет, что наш бюджет может быть бездефицитным благодаря резервам Фонда национального благосостояния даже при цене в 25 долларов за баррель. Мы занимаем позицию изматывания соперника. Это война на экономическое выживание. У кого больше резервов, тот сможет дольше продержаться в условиях низких цен», – отмечает Юшков.

«При этом Москва и Эр-Рияд рассчитывают на то, что низкие цены на нефть ударят по другим производителям, тем самым выбивая часть проектов сланцевой нефти с рынка. Но окончательно убить сланцевую промышленность мы не сможем, потому что те же американцы очень быстро восстанавливают объем добычи, как только это становится рентабельным», – сказал собеседник.

«Да, со временем в США простые месторождения будут истощаться, американцы будут переходить на более сложные с высокой себестоимостью добычи. Но обанкротить сланцевую промышленность нам не удастся. В течение нескольких месяцев у них даже добыча не сильно снизится, потому что риски захеджированы и там много крупных компаний, которые имеют бюджеты для того, чтобы пережить период низких цен», – резюмировал Юшков.

Ранее Саудовская Аравия объявила о намерении повысить предельные производственные мощности по добыче нефти на 1 млн баррелей в сутки (б/с) – до 13 млн б/с. Об этом говорится в сообщении компании Saudi Aramco.

Срок исполнения указания не указывается. При этом ранее Саудовская Аравия объявила о намерении повысить добычу с апреля на 26% – до 12,3 млн б/с.

Напомним, 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу по соглашению о добыче нефти, в итоге с 1 апреля оно перестанет действовать. Цены на нефть начали резкое падение, вслед за этим обрушились рынки в разных странах, в том числе американские, торги на которых пришлось даже приостанавливать.

В то же время западные СМИ считают, что «Россия готова к долгой войне цен на нефть».