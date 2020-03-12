Путин назвал Ходорковского жуликом

Бывший руководитель компании ЮКОС Михаил Ходорковский – жулик, окружение которого было замешано в заказных убийствах, заявил президент Владимир Путин.

Президент заявил в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину», что «Ходорковский – жулик, и их компания замешана не просто в жульнических операциях, а в убийствах».

Он напомнил, что личное участие Ходорковского в убийствах доказано не было, однако выразил сомнение в том, что совершившие их сотрудники службы безопасности ЮКОСа действовали «по собственной прихоти».

«Но не доказано – значит, не доказано. Но доказаны другие были факты его противоправной деятельности, поэтому он получил срок соответствующий», – добавил глава государства.

Напомним, в мае 2005 года Ходорковский и бизнесмен Платон Лебедев были приговорены Мещанским судом Москвы к девяти годам лишения свободы за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. Мосгорсуд позднее снизил им срок наказания до восьми лет.

По второму делу 30 декабря 2010 года Хамовнический суд Москвы признал их виновными в хищении и легализации средств и назначил 14 лет лишения свободы. Президиум Мосгорсуда затем смягчил приговор до 11 лет.

В декабре 2013 года Ходорковский был помилован президентом России и 20 декабря 2013 года освобожден из колонии. В январе 2014 года Верховный суд России смягчил приговор Лебедеву до 10,5 года, то есть до фактически отбытого срока наказания, и он тоже вышел на свободу.

Однако уже в 2015 году Россия объявила Ходорковского в международный розыск по делу о причастности к убийству мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и покушению на предпринимателя Евгения Рыбина.

Мотив для убийства Петухова следствие связало с требованиями к ЮКОСу вернуть в бюджет сокрытые от государства налоги и сборы. Покушение на предпринимателя Рыбина было связано, по версии следствия, с инициированными исками к ЮКОСу по взысканию ущерба, причиненного незаконной деятельностью этой нефтяной компании.

За совершение данных преступлений ранее были осуждены Леонид Невзлин (бывший совладелец ЮКОСа), Алексей Пичугин (экс-глава службы безопасности ЮКОСа) и другие.

В январе 2020 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) частично удовлетворил иск бывшего главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского и экс-руководителя финансового объединения «Менатеп» Платона Лебедева, не признав политический характер их судебного преследования.

В Минюсте заявляли, что решение ЕСПЧ не станет причиной автоматической отмены приговора Ходорковскому и Лебедеву.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как акционеры ЮКОСа снова хотят заработать на России.