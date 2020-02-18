Акционеры ЮКОСа снова хотят заработать на России

Россию опять пытаются обязать выплатить 50 млрд долларов бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС. Первоначальный вердикт был не в пользу России, но второй суд встал на сторону Москвы. Теперь на Россию опять решили повесить многомиллиардный долг, но это не последняя инстанции. Решение суда Гааги будет обжаловано в Верховном суде Нидерландов.

Арбитражный апелляционный суд Гааги во вторник, 18 февраля, обязал Российскую Федерацию выплатить 50 млрд долларов бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС, рассказал руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы России по данному делу. «Отменили решение окружного суда», – заявил Кондаков. – «Сроки подачи жалобы в Верховный суд Нидерландов составляют три месяца».

Первоначально Третейский суд Гааги принял решение взыскать с России 50 млрд долларов в пользу бывших акционеров нефтяной компании летом 2014 года, в самый разгар гибридной войны Запада против России. С момента подачи иска в 2005 году до принятия решения в 2014 году прошло почти 10 лет.

Однако экс-акционеры ЮКОСа недолго радовались. Уже в 2016 году Окружной суд Гааги отменил решение Третейского суда. Теперь же это отказное решение тоже оказалось отменено. Россия снова оказалась должна 50 млрд долларов, а вместе с процентами с 2014 года речь может идти уже о 55–56 млрд долларов.

Однако сдаваться Москва не собирается. Россия продолжит отстаивать свои законные интересы и обратится в Верховный суд Нидерландов, чтобы оспорить вынесенный апелляционной инстанцией вердикт, заявило Министерство юстиции РФ.

Это дело уже неоднократно приносило сенсации. Во-первых, сенсационна сама сумма, которую суд в Гааге потребовал отдать бывшим акционерам нефтяной компании. Хотя они требовали больше 100 млрд долларов, суд присудил лишь 50 млрд долларов.

Но так много суды не присуждали ни разу за всю историю. Что удивительно, ЮКОС никогда столько даже не стоил. Более того, даже после Второй мировой войны с фашистской Германии не требовали такой огромной суммы. В 1945 году лидеры антигитлеровской коалиции на Ялтинской и Потсдамской конференциях выставили счет всего в 20 млрд долларов в качестве репараций (половина приходилась на долю СССР). Бывшие же акционеры ЮКОСа не гнушаются требовать из российского бюджета в разы больше только на основании того, что именно им когда-то повезло стать владельцами нефтяных богатств России.

Для российского бюджета эта сумма, конечно, не смертельная, но почему россияне должны отдавать ее в руки нескольких человек во главе с Михаилом Ходорковским? Ведь, по сути, бывшие акционеры ЮКОСа получили природные богатства страны в свои руки лишь благодаря неразберихе 90-х годов и довольно спорным залоговым аукционам. Большая часть доходов от продажи нефти текла мимо бюджета. Когда государство окрепло и решило вернуть себе и стране недра, это, конечно, не понравилось тем, кто до этого неплохо обогатился на черном золоте в ЮКОСе.

«Россия не будет платить 50 млрд долларов. ЮКОС и «Сибнефть» никогда не стоили этих денег. Такие платежи возможны только от страны, проигравшей в войне. Да и ЮКОС был обанкрочен строго по закону»,

– считает руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

В числе тех, кто хочет за счет российского государства, а значит, граждан России, улучшить свое благосостояние, следующие бывшие акционеры ЮКОСа: кипрская Hulley Enterprises (хочет получить 39,9 млрд долларов), Yukos Universal с острова Мэн (1,8 млрд долларов), кипрская Veteran Petroleum (8,2 млрд долларов). За этими офшорами скрываются частные лица.

Еще одна сенсация этого дела состоит в том, что решение суда в Гааге не отменялось целых 20 лет, а в 2016 году это произошло. Причем интересно, на каких основаниях это решение было отменено, а на каких сейчас его снова вернули в силу.

«В Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений установлен исчерпывающий перечень для отмены решения Третейского суда. И они касаются только технических моментов третейского разбирательства. Было очень необычно, когда Окружной суд Гааги отменил решение Третейского суда. Ведь нарушений в третейском разбирательстве не было», – говорит газете ВЗГЛЯД президент Союза третейских судов, председатель Арбитражного третейского суда Москвы Алексей Кравцов.

В Минюсте РФ объясняли ситуацию тем, что суд либо принимал аргументы российской стороны, либо нет. Бывшие акционеры ЮКОСа, требуя компенсаций от РФ за то, что ЮКОС был национализирован, апеллировали к договору Энергетической хартии (ДЭХ). Он защищает инвесторов и их инвестиции. Однако этот договор Россией так и не был ратифицирован, он применялся лишь на временной основе. Это первый аргумент Москвы в свою пользу. Второй аргумент Минюста, состоит в том, что экс-акционеры ЮКОСА на самом деле не являются добросовестными инвесторами, они получили контроль над нефтяными активами за взятки, поэтому никаких компенсаций им не положено.

«Апелляционный суд Гааги проигнорировал тот факт, что экс-акционеры ЮКОСа не являлись добросовестными инвесторами. Контроль над активами этой компании был получен ими с помощью целого ряда незаконных действий, включая сговор и подкуп должностных лиц. В ходе управления ЮКОСом бывшими мажоритарными владельцами были допущены массовое уклонение от уплаты налогов, нелегальный вывод активов за рубеж, отмывание денег и прочие противоправные действия», – заявили в Минюсте РФ.

Схемы ухода от налогов и дойки федерального бюджета ЮКОСом – это прекрасные истории для понимания того, что творилось в безбашенные 90-е.

Наконец, третий аргумент России состоит в том, что решение суда «не соответствует позиции Европейского суда по правам человека», который в постановлении от 20 сентября 2011 года по делу ЮКОСа против РФ отказал в признании нарушения ст. 18 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

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Получается, что сначала Третейский суд в Гааге этим аргументам России не внял и встал на сторону экс-акционеров, но потом Окружной суд Гааги принял эти аргументы во внимание, посчитав их обоснованными, и встал на сторону России. Наконец, третий суд снова не принял во внимание слова защиты и занял позицию акционеров ЮКОСа. Остается лишь узнать решение Верховного суда Нидерландов.

«Само решение о взыскании – очень дискуссионный и спорный документ, доводы ответчика против исполнения решения очень серьезные, поэтому у РФ сохраняется возможность добиться отмены в вышестоящей инстанции и доказать невозможность исполнения решений в других странах», – считает исполнительный директор юридического бюро «Падва и Эпштейн» Антон Бабенко. Однако Кравцов менее оптимистичен: «В условиях антироссийских настроений на Западе будет сложно что-то доказать в государственном суде Нидерландов».

Россия платить ни сейчас, ни после того, как Верховный суд Нидерландов вынесет окончательное решение (а это может занять еще два–четыре года), не будет. «В России это решение исполнять не будут, так как Конституционный суд разрешил не исполнять иностранные судебные решения, если они нарушают основополагающие принципы российского права», – говорит Кравцов.

Однако истцы – бывшие акционеры ЮКОСа – получили шанс возобновить процедуры принудительного исполнения о взыскании в тех странах, где есть имущество РФ как ответчика, указывает Антон Бабенко. Они могут пытаться начать арест активов России за рубежом, например в США или ЕС. «Но это не означает, что решения должны автоматически исполняться. В каждой стране соответствующий государственный суд должен будет проверить доводы стороны, в том числе ответчика, о незаконности решения», – говорит он.

«Были приняты дополнительные законодательные нормы, которые уже не позволяют автоматически арестовывать активы до соответствующих решений национальных судов», - поясняет Андрей Кондаков. – «Если будут такие обращения, везде мы должны пройти через определенную судебную стадию предварительного признаний соответствующих судебных решений».