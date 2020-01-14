ЕСПЧ не признал политическим «второе дело» против Ходорковского и Лебедева

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) частично удовлетворил иск бывшего главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского и экс-руководителя финансового объединения «Менатеп» Платона Лебедева, не признав политический характер их судебного преследования.

«Истцы жаловались на предполагаемую политическую мотивацию их задержания, уголовного преследования и приговора, ссылаясь на статью 18 Европейской конвенции по правам человека в связке со статьями 5, 6, 7 и 8, а также статьи 4 протокола 7 Конвенции», – говорится в решении ЕСПЧ.

Однако суд «постановил, что нет необходимости рассматривать жалобу по статье 18 в связи со статьями 6, 7 и статьи 4 протокола 7 ... и постановил, что она не была нарушена в связке со статьей 8», передает ТАСС.

Напомним, бывший руководитель МФО «Менатеп» Платон Лебедев и экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский в конце 2010 года были приговорены к 14 годам лишения свободы, позднее назначенный им срок наказания дважды снижался.

В декабре 2013 года президент Владимир Путин сообщил, что Михаил Ходорковский, который должен был выйти на свободу в августе 2014 года, попросил о помиловании, ссылаясь «на обстоятельства гуманитарного характера, у него больна мать». 20 декабря президент подписал указ об освобождении Ходорковского, который в тот же день улетел в Берлин.

Лебедеву, который должен был выйти на свободу в мае 2014 года, президиум ВС 23 января 2014 года снизил наказание до уже отбытого. Экс-руководитель МФО «Менатеп» был освобожден 24 января.

«Дело ЮКОСа» – одно из самых громких в России за последние годы. На Западе до сих пор многие считают его политически мотивированным, однако власти РФ это категорически опровергают.