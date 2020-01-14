Минюст объяснил ситуацию с приговором Ходорковскому после решения ЕСПЧ

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по второму «делу ЮКОСа» не станет причиной автоматической отмены приговора экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и экс-руководителю «Менатепа» Платону Лебедеву, сообщили в Минюсте.

«ЕСПЧ отклонил все основные претензии заявителей о нарушениях российскими властями различных положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод, отметив отдельные недостатки, характерные для всех стран Совета Европы», – передает «Интерфакс» сообщение пресс-службы Минюста.

Ранее ЕСПЧ частично удовлетворил иск Ходорковского и Лебедева, не признав при этом политический характер их судебного преследования.

Решение ЕСПЧ дает им возможность оспорить второе «дело ЮКОСа» в Верховном суде России.

Напомним, Платон Лебедев и Михаил Ходорковский в конце 2010 года были приговорены к 14 годам лишения свободы. Срок наказания дважды снижался, а в 20 декабря 2013 года президент подписал указ о помиловании и освобождении Ходорковского.

Лебедев был освобожден 24 января 2014 года.

«Дело ЮКОСа» – одно из самых громких в России за последние годы. На Западе до сих пор многие считают его политически мотивированным, однако власти РФ это категорически опровергают.