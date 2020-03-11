Индия приостановила действие всех туристических виз

Власти Индии приостановили действие всех туристических виз до 15 апреля в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба правительства.

«Все существующие визы, за исключением дипломатических, рабочих, виз сотрудников ООН и международных организаций, будут приостановлены до 15 апреля 2020 года», – говорится в сообщении, сообщает ТАСС.

Меры начнут действовать с 13 марта с 12.00 (15.00 мск) в пунктах отправления.

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