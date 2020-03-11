Предсказавший кризис 2008 года экономист предупредил о новом финансовом крахе

Экономический прогнозист и обозреватель Джесси Коломбо, который предсказал мировой финансовый кризис 2008 года, предупредил, что миру предстоит пережить еще один финансовый крах, и на этот раз он будет намного хуже.

Он заявил, что мировая экономика уже шла к рецессии, когда о коронавирусе еще не было слышно. Еще в июне Коломбо обнаружил «пузыри» на более чем 20 рынках – в том числе на рынке недвижимости в Европе, на рынке акций США, автокредитах в Соединенных Штатах, технологических стартапах и т.д., сообщает The Independent.

Одним из крупнейших он называет кредитный «пузырь» в Китае. По словам Коломбо, в свое время эти «пузыри» помогли восстановлению экономики, но теперь они будут лопаться.

Коронавирус же лишь усугубляет ситуацию, заявил экономист.

«Каким бы плохим ни был 2008 год, будущее будет еще хуже, потому что сейчас намного больше долгов – новых почти на 100 трлн долларов», – заявил он.

Ранее председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что если Евросоюз не примет срочные меры в ответ на распространение коронавируса, Европа столкнется с крупным экономическим шоком, который окажется сопоставим с финансовым кризисом 2008 года.