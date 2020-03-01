Украина захотела провести обмен «всех на всех» в марте

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак и замглавы администрации президента России Дмитрий Козак обсудили в Минске обмен в формате «всех на всех», сообщили в администрации украинского президента.

«Ермак заявил о намерении провести следующий трек обмена в марте. Участники встречи отметили необходимость продолжения переговоров для полного выполнения договоренностей, достигнутых в ходе саммита в нормандской формате», – передает РИА «Новости» сообщение офиса Зеленского.

В феврале Киев передал в контактную группу по Донбассу новый список лиц на освобождение. При этом в ЛНР заявляли, что количество граждан Украины, удерживаемых на территории Донбасса, не соответствует озвученному Владимиром Зеленским числу.

Зеленский до этого говорил, что дата обмена пленными между Киевом и республиками Донбасса будет озвучена в скором времени.

Первый за два года обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря. Киев передал республикам Донбасса 124 человека, ДНР и ЛНР отдали властям Украины 76 человек.