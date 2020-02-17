В ЛНР опровергли заявления Зеленского о числе удерживаемых лиц

Количество граждан Украины, удерживаемых на территории Донбасса, не соответствует числу, озвученному президентом Украины Владимиром Зеленским во время Мюнхенской конференции по безопасности, заявила представитель ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева.

«Цифры, которые он заявляет на Мюнхенской конференции, не соответствуют действительности. Сначала это заявляется в районе 200 человек, потом – в районе 240 человек» – цитирует ТАСС Кобцеву.

По ее мнению, такие заявления президента ставят под сомнения возможность реализации обмена удерживаемыми лицами.

Кобцева призвала Зеленского ознакомиться с реальными списками на обмен, которые представители Киева обсуждают с представителями ЛНР и ДНР.

Также представитель ЛНР уточнила, что дата очередного обмена пленными между Украиной и республиками Донбасса пока не определена.

«Мы обменялись списками 12 февраля, мы определили точки соприкосновения, выработали механизм взаимодействия по формированию списков на освобождение людей. Но разговора о дате проведения обмена, о дате, когда мы сможем освободить людей, нет. И его в ближайшее время и априори быть не может», – сказала Кобцева.

Она отметила, что необходимо проделать колоссальную работу, чтобы подтвердить людей и сформировать список на освобождение. По ее словам, украинская сторона добивается возвращения тех же самых лиц, которых она хотела обменять на протяжении последних двух лет.

ЛНР сейчас разыскивает на Украине около 60 удерживаемых лиц для обмена, которых она намерена включить в списки для обмена, отметила Кобцева.

По ее словам, в процессе обмена пленными в декабре украинская сторона отказалась включить примерно 20 человек, которых хотела получить республика.

«Ситуация после нового года изменилась. Поступают еще заявления от граждан, как с нашей территории, так и с украинской о том, что были задержаны люди», – отметила представитель ЛНР.

Ранее Киев передал в контактную группу по Донбассу новый список лиц на освобождение.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что дата обмена пленными между Киевом и республиками Донбасса будет озвучена в скором времени.

Напомним, первый за два года обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря. Киев передал провозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек.