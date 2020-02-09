Стало известно о новых базах США в нефтеносных районах Сирии

США создают в нефтеносных районах Сирии новые военные базы, сообщают турецкие информационные агентства.

Так, военные США создают базу в районе города Телль-Бирак, чтобы блокировать российским силам путь к центру нефтедобычи в районе Румейлан, утверждает Anadolu.

Строительную технику и материалы везут из Ирака, передает ТАСС.

Еще одну базу США решили создать, используя курдские военные объекты на юге Хасеке. Данная база должна помочь контролировать добычу нефти в провинции Дейр-эз-Зор.

Напомним, Минобороны России заявило, что США занимаются «международным государственным бандитизмом», удерживая под контролем нефтяные месторождения на востоке Сирии. Ведомство также опубликовало доказательство контрабанды США нефти из Сирии.

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