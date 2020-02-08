В работе Twitter произошел глобальный сбой

По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, в работе социальной сети Twitter в ряде стран по всему миру произошел сбой.

Наиболее активно сообщают о неполадках жители США, Великобритании, а также Японии. В России с проблемами столкнулись пользователи из Москвы, передает ТАСС.

По данным сервиса, 46% пользователей не могут зайти на сайт соцсети. Еще 34% испытывают проблемы с приложением для iPhone или iPad, а 18% – с приложением на платформе Android.

Напомним, 26 января о сбое в работе Twitter сообщали жители США, Японии, Великобритании, Испании, Франции, Нидерландов, а также России.

Отметим, в апреле прошлого года Госдума одобрила в основном чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета. Документ направлен на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционирования из-за рубежа.