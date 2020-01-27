В работе Twitter произошел глобальный сбой

По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, в работе социальной сети Twitter в ряде стран по всему миру произошел сбой.

По данным Downdetector, проблемы в работе Twitter начались с 22.46, передает ТАСС.

Наиболее активно о неполадках сообщают жители США, Японии и ряда стран Европы (Великобритании, Испании, Франции, Нидерландов). В России с проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска и других городов.

По данным сервиса, 47% пользователей испытывают трудности с использованием приложения для iPhone или iPad, еще 16% жалуются на нарушения в работе приложения на платформе Android. 35% не могут зайти на сайт соцсети.

Напомним, в начале прошлой недели в ряде стран Европы и в США произошел сбой в работе платежной системы Visa.

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