Российские конькобежцы заняли весь пьедестал на этапе Кубка мира в Канаде

Российские спортсмены заняли весь пьедестал на дистанции 500 м на пятом этапе Кубка мира по конькобежному спорту в канадском Калгари.

Лучшим на дистанции 500 метров стал российский конькобежец Павел Мурашов, установивший лучший результат сезона – 34,043 секунды, передает ТАСС.

Второе место занял Павел Кулижников (+0,009), третье – Виктор Муштаков (+0,025), для него этот результат стал лучшим в карьере.

Этап Кубка мира в Калгари завершится в ночь с субботы на воскресенье.

Напомним, 26 января российские фигуристки из группы Этери Тутберидзе завоевали весь пьедестал почета на чемпионата Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.

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