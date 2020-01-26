Воспитанницы Тутберидзе заняли весь пьедестал на ЧЕ по фигурному катанию в Граце

Российские фигуристки из группы Этери Тутберидзе завоевали весь пьедестал почета на чемпионата Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.

В женском одиночном катании золото чемпионата Европы в Австрии завоевала 16-летняя россиянка Алена Косторная, показавшая результат 240,81 балла, передает ТАСС.

Серебро и бронзу завоевали 15-летняя Анна Щербакова (237,76) и 15-летняя Александра Трусова (225,34) соответственно. Все три фигуристки занимаются в группе Этери Тутберидзе.

Всего на турнире в австрийском Граце россияне завоевали четыре золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали. Ранее это удавалось фигуристам из СССР, которые завершали чемпионат Европы с десятью медалями в 1986 и 1987 годах.

Кроме того, в субботу россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золото в танцах на льду, а другой российский дуэт – Александра Степанова и Иван Букин – получили бронзовые награды.

В пятницу российские фигуристы заняли весь пьедестал почета на соревнованиях спортивных пар. Победителем чемпионата Европы по фигурному катанию среди мужчин стал россиянин Дмитрий Алиев, второе место занял российский фигурист Артур Даниелян.

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