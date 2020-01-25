Российские фигуристы победили в танцах на льду на ЧЕ в Австрии

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золото в танцах на льду на чемпионате Европы по фигурному катанию в Австрии.

Синицина и Кацалапов, после ритм-танца были вторыми, но в произвольном танце показали результат 131,69 балла и набрали в сумме 220,42 балла. На втором месте оказались французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (220,28), сообщает РИА «Новости».

Другой российский дуэт Александры Степановой и Ивана Букина (211,29) замкнул тройку призеров, а россияне Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро (188,03) заняли шестое место.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы завоевали весь пьедестал почета среди спортивных пар на ЧЕ в Австрии.