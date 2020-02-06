Телеканал «1+1» отказался снимать драматические сериалы на украинском языке

Украинский телеканал «1+1» снял семь мелодраматических сериалов на русском языке к весеннему сезону, так как драмы на украинском языке смотрят гораздо хуже, чем комедии, заявила продюсер сериалов и фильмов канала Алена Еремеева.

«Найти тональность украинского языка, чтобы зритель его воспринимал, достаточно непросто. По нашим наблюдениям, мелодрамы на украинском языке смотрятся хуже, чем комедии. Посмотрев комедии, попав в водоворот событий, они просто не замечают, на каком языке они смотрят продукт. Продукты в весеннем сезоне мы произвели на русском языке, потому что украинский сложнее дается для этого жанра», – передает ее слова РИА «Новости».

Она добавила, что артистам еще «тяжело работать на украинском языке». В то же время она сказала, что речь ни в коем случае не идет «о каком-либо предубеждении» – она назвала это «производственными нюансами».

«Учитывая такие технические, фонетические и другие моменты, переход на украиноязычный продукт происходит медленнее, чем нам бы хотелось. Украинское сериальное производство сейчас в процессе своего развития, и мы надеемся, что, объединив усилия, – и продюсеры, и сценаристы, и актеры – мы будем более быстро двигаться к тому, чтобы работа над созданием украиноязычного контента происходила более эффективно», – сказала она.

Отметим, что в декабре 2018 года в Киеве заявляли, что доля украинского языка в телевизионном эфире составляет в среднем 92%, в эфире радиостанций – 86%.