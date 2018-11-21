На Украине снизили долю русского языка на ТВ до исторического минимума

Украинский язык укрепил доминирующие позиции на общенациональных радиостанциях и телевидении в уходящем 2018 году, сообщил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Сергей Костинский.

На своей странице в Facebook он сообщил, что доля украинского языка в телевизионном эфире составляет в среднем 92%, в эфире радиостанций – 86%.

Он сообщил, что, благодаря «европейским» квотам, в 2018 году «украинский телевизионный контент» в эфире общенациональных ТВ-каналов составил 79%, контент стран ЕС, США и Канады – 14%, при этом российский сократился до исторического минимума в 7%.

Костинский похвалился тем, что более половины песен в эфире украинских радиостанций звучат на украинском языке. Причем 21 радиостанция за нарушение квот была оштрафована на сумму более 1,7 млн гривен (более 60 тыс. долларов).

Напомним, в отношении телеканала «Интер» ранее проводились проверки из-за показа фильмов «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Место встречи изменить нельзя», «Д’Артаньян и три мушкетера» и «Чародеи».

Согласно опросу, проведенному социологической группой «Рейтинг», более 60% граждан Украины хотят сделать украинский единственным государственным языком в стране.