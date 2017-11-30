«Д'Артаньяна и трех мушкетеров» сочли угрозой безопасности Украины

Национальный совет Украины по вопросам радио и телевещания заявил о внеплановой проверке телеканала «Интер» из-за трансляции советских фильмов с участием артистов, якобы угрожающих национальной безопасности страны.

Основанием для проверки стали обращения представителей Службы безопасности Украины, а также одного из граждан, сообщается на сайте нацсовета.

«Мониторинг национального совета выяснил, что в эфире телеканала 12 – 15 января транслировались фильмы «Д'Артаньян и три мушкетера» с участием Михаила Боярского, Бориса Клюева, Олега Табакова и «Чародеи» с участием Валентина Гафта. Демонстрация фильмов, одним из участников которых является лицо, внесенное в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, является признаком нарушения закона Украины «О телевидении и радиовещании», – говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, в июне российский актер и музыкант Михаил Боярский, сыгравший главную роль в советском фильме «Д'Артаньян и три мушкетера», был внесен в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец». В списке этого сайта находится и Валентин Гафт.