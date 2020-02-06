Смоленская епархия отреагировала на объявления об освящении «амулетов от коронавируса»

Смоленская епархия РПЦ предупредила граждан об интернет-мошенниках, которые продают «амулеты из Карелии» от коронавируса и предлагают освятить их в церкви за отдельную плату. Подобное в епархии назвали кощунством.

В сообщении на сайте епархии говорится, что на одном из популярных сайтов по размещению объявлений появилось предложение о продаже амулетов от шаманов из Карелии и чудодейственных масок для защиты от коронавируса. Продавец за определенную плату предлагал также освятить амулет в церкви, чтобы усилить его действие.

«Смоленская епархия также предупреждает смолян о действии мошенников и информирует, что предлагаемое продавцами в объявлении освящение амулетов и противовирусных масок священником для «увеличения их зоны действия» является кощунственным, так как противоречит учению Церкви о святости и освящении», – подчеркнули в епархии.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил председателю КНР Си Цзиньпину послание со словами сочувствия и поддержки всем, кто потерял близких в результате вспышки коронавируса.

Напомним, число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 28 тыс. человек, количество летальных исходов достигло 563 случаев, 1153 человека выздоровели.

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