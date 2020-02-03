Патриарх Кирилл направил послание Си Цзиньпину в связи с распространением коронавируса

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил председателю КНР Си Цзиньпину послание со словами сочувствия и поддержки всем, кто потерял близких в результате вспышки коронавируса, сообщила пресс-служба РПЦ.

«Глубоко обеспокоен новостями о распространении в Китае коронавируса, поразившего тысячи людей. Болезнь унесла жизни многих жителей страны. Искренне сочувствую тем, кто потерял в результате вспышки болезни своих родных, близких и друзей. Скорблю вместе с ними и прошу Вас передать им слова утешения и поддержки», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте РПЦ.

Патриарх пожелал скорейшего выздоровления всем заболевшим, а также сил специалистам, которые борются с инфекцией.

Ранее слова поддержки и сочувствия Си Цзиньпину направил президент России Владимир Путин.

Напомним, по последним данным, число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 17 тыс. человек, умерли более 360 человек. По мнению многих ведущих мировых экспертов в области инфекционных заболеваний, китайский коронавирус может распространиться по всему миру и стать пандемией.

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