Эксперт: Провал импичмента Трампа отодвинул «российский вопрос» на второй план

«В ближайший год обвинения в адрес Трампа в связях с Россией вряд ли будут подняты. Если только демократы не захотят их реанимировать. Учитывая, что это дважды не удалось, им стоит заняться более насущными проблемами», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов, комментируя итоги голосования по вопросу импичмента Дональда Трампа в Сенате США.

«По разнице голосов все оказалось абсолютно предсказуемо, – сказал председатель Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов. – За одним единственным исключением – сенатор-республиканец Митт Ромни, который по одному из пунктов проголосовал за импичмент. В остальном голоса распределились строго по партийной принадлежности».

Были разговоры о возможных перебежчиках со стороны республиканцев, но, исключая Ромни, этого не произошло, подчеркнул эксперт. Голосование по поводу импичмента стало отражением той политической атмосферы, которая сложилась сейчас в США – очень острая поляризация, в центре которой личность Трампа. Несмотря на то, что поначалу он не был общепризнанным лидером, сейчас 80-85% представителей партии республиканцев его поддерживают.

«Демократы наоборот, демонстрируют очень четкое консолидированное отторжение Трампа и всей его политики. Поэтому импичмент был предсказуемо поддержан в Палате представителей, а в Сенате столь же предсказуемо отклонен», – заметил собеседник.

Эксперт также отметил, что за всей этой историей с импичментом «российский вопрос» в обвинениях Трампа отошел на второй план. По его словам, все, что сейчас происходило в США, к России имело весьма отдаленное отношение. Даже тема обвинений в импичменте была абсолютно не пророссийской.

«У американцев вопрос отношений с Россией сейчас не стоит на повестке дня. В течение ближайшего года, точнее в период избирательной кампании, если и выплывет, то только в качестве попыток демократов снова реанимировать этот вопрос. Учитывая, что это уже дважды не удалось, на их месте, наверное, стоило бы задуматься – может, стоит заняться какими-либо более насущными проблемами?», – заключил Федор Лукьянов.

Накануне Сенат Конгресса США оправдал американского президента Дональда Трампа в ходе голосования двум статьям обвинения в рамках процедуры импичмента. Трамп был признан невиновным в создании препятствий деятельности Конгресса, равно как и в злоупотреблении властью.

Ранее Трамп категорически отверг выдвинутые против него обвинения, а в Белом доме обвинили демократов в «неприкрытой и незаконной попытке отменить результаты выборов 2016 года и вмешаться в выборы 2020 года» в нарушение Конституции США.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о скандале в Конгрессе накануне голосования по импичменту Трампа.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД