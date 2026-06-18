Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.0 комментариев
Замглавы Минстроя извинился за поведение главы аналитического центра «Дом.РФ»
Замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин принес публичные извинения после скандального выступления руководителя аналитического центра на сочинском мероприятии.
Стасишин выразил сожаление в связи с инцидентом на сочинском форуме «Движение». Руководитель аналитического центра госкомпании Михаил Гольдберг накануне покинул сессию якобы из-за ухудшения самочувствия, передает РИА «Новости».
В соцсетях распространились видеозаписи с мероприятия. На кадрах видно, как спикер с трудом подбирает слова и крайне медленно отвечает на вопросы модератора дискуссии.
«Все же читают интернет и смотрят соцсети. Я бы очень хотел извиниться за бывшего сотрудника «Дом.РФ» и за вчерашнее его поведение», – заявил Стасишин по итогам пленарного заседания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте текущего года Никита Стасишин сообщил о снижении объема банковского кредитования застройщиков.
Ранее замминистра пояснил правила отсрочки по выплате неустоек для девелоперов.