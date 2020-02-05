В США испугались атак России на американские корабли в портах

У России и Китая есть возможность атаковать корабли Военно-морских сил США, пока они еще находятся в портах, заявил американский вице-адмирал, командующий совместными силами НАТО в Норфолке Эндрю Льюис.

«Территория Америки не является больше безопасным убежищем», – заявил он в ходе выступления в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований, передает «ИноСМИ» текст статьи издания Washington Examiner.

Он отметил, что США видят все большее число российских подводных лодок в Атлантике.

«А эти подводные лодки сегодня способны на многое, – они могут находиться в море больше времени и имеют на борту больше смертоносного оружия», – сказал он.

Льюис добавил, что новые технологии позволяют создавать неожиданные угрозы для ВМС. В том числе, по его мнению, от квадрокоптеров и дронов – они «представляют собой потенциальную угрозу еще до того, как корабль выйдет в море».

«Наши корабли больше не могут рассчитывать на безопасность у восточного побережья или просто на безопасное пересечение Атлантики для того, чтобы действовать затем в другом регионе», – сказал вице-адмирал.

В ноябре прошлого года американские СМИ уже отмечали, что Россия и Китай в случае войны смогут использовать свои технологии для нанесения точных и разрушительных атак по логистическим системам даже на территории США.