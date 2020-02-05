Суд в Москве ограничил права родителей, годами державших дочь в клинике

Пресненский суд Москвы ограничил права родителей ребенка, в течение пяти лет не забиравших дочь из клиники.

«Суд постановил ограничить родительские права родителей девочки – Татьяны Максимовой и Юрия Зинкина», – огласила решение судья Наталья Коржавина, передает ТАСС.

Также суд решил передать девочку органам опеки по месту фактического нынешнего нахождения ребенка.

Ранее в среду суд отказал в психиатрической экспертизе родителей.

Адвокат родителей сообщала, что мать ребенка находится на больничном, однако сами родители находятся в розыске, так как не исполнили решения судов и не забрали девочку из клиники.

Девочка никогда не выходила за пределы территории клиники, не общается со сверстниками. При этом врачи утверждают – ребенок абсолютно здоров, но каждый день в стационаре уменьшает ее шансы на возвращение в нормальную жизнь. Опека призвала лишить семью прав на ребенка.

Родители девочки заявляли, что заберут ребенка, если им предоставят полный выписной эпикриз за все эти годы.