Опека призвала лишить семью прав на живущего пять лет в клинике ребенка

В Москве органы опеки намерены подать иск об ограничении в правах родителей девочки, которая всю жизнь прожила в медицинском центре «Мать и дитя» на Севастопольском проспекте, сообщает пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

В сообщении на сайте департамента указывается, что «в ноябре суд не находит оснований передать ребенка в опеку, но обязывает родителей забрать девочку домой», исполнение решения возложили на Федеральную службу судебных приставов.

«Учитывая, что судом установлено отсутствие уважительных причин у родителей забрать ребенка, а родители все так же не предпринимают никаких действий, чтобы забрать девочку, органы опеки и попечительства в ближайшие дни подадут исковое заявление об ограничении родителей девочки в родительских правах, а в случае выявления дополнительных обстоятельств – и лишении родительских прав», – указывает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что медцентр «Мать и дитя» впервые обратился к органам опеки с информацией об этом ребенке в январе 2019 года. Девочка могла быть выписана домой, однако родители опасались за ее здоровье и боялись забирать ее.

В департаменте пояснили, что тогда у органов опеки не было оснований для того, чтобы забрать девочку у семьи, было решено дождаться решения суда.

Медицинский центр судился с родителями ребенка с требованием забрать девочку из учреждения с марта 2019 года. Родители активно защищали право дочери на получение квалифицированной медпомощи.

«Суд первоначально отказывал Перинатальному медицинскому центру (ПМЦ) в удовлетворении исков и не возлагал на органы опеки и попечительства обязанностей совершить какие-либо действия, в том числе забрать ребенка из ПМЦ», – указывается в сообщении.

Так, «оснований для отобрания ребенка у опеки не было, так как жизни и здоровью девочки ничего не угрожало: родители все эти годы оплачивали проживание девочки в отдельной палате, а также услуги двух нянь, которые пребывали с ребенком круглосуточно, занимались с ней, она получала необходимое лечение и обучение».

После вынесенного в ноябре решения суда органы опеки в рамках иска готовят ходатайство о проведении комплексной судебно-медицинской экспертизы в отношении ребенка и ее родителей. В центр уже направлены специалисты опеки и попечительства, а также психолог, который будет заниматься с ребенком.

Ситуацию прокомментировала главред RT Маргарита Симоньян в Telegram. Она поделилась ссылкой на ее старый репортаж для канала НТВ и рассказала: «А вот больница, где здоровые дети ГОДАМИ живут в инфекционном отделении. Не один ребенок. Много детей. Потому что их никто не забирает».

«Одна девочка там не говорит, а чирикает. Она никогда не слышала человеческую речь, зато каждый день слышит чириканье воробьев за окном. У них нет ни нянь, ни игрушек, ни фруктов. С ними даже никто не разговаривает», – добавила она.

Ранее на сайте онлайн-издания Meduza был опубликован материал о пятилетней девочке, которая всю жизнь провела в Перинатальном медицинском центре «Мать и дитя», так как мама считает ребенка неизлечимо больным. При этом у семьи уже есть трое детей, старшему из которых 17.

Девочка никогда не выходила за пределы территории клиники, не общается со сверстниками.

При этом врачи утверждают – ребенок абсолютно здоров, но каждый день в стационаре уменьшает ее шансы на возвращение в нормальную жизнь.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД