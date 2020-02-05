Суд отказал в психиатрической экспертизе родителей, пять лет не забирающих ребенка из больницы

Пресненский суд Москвы отказал в проведении психолого-психиатрической экспертизы родителям, которые пять лет не забирают ребенка из столичного перинатального медцентра (ПМЦ) «Мать и дитя».

Ходатайство о проведении экспертизы направили органы опеки, его поддержали в ПМЦ, передает РИА «Новости». Экспертиза должна была установить ориентированность родителей на интересы девочки и определить, смогут ли родители создать проблемы при проживании с ребенком, есть ли у них психические расстройства.

«В постановлении о назначении судебной психолого-психиатрической экспертизы родителям отказать», – сказала судья Наталья Каржавина.

Ранее в среду Каржавина также дважды отказала ответчикам, она не стала назначать экспертизу о состоянии здоровья ребенка и привлекать департамент здравоохранения столицы.

Ранее адвокат родителей сообщала, что мать ребенка находится на больничном, однако сами родители находятся в розыске, так как не исполнили решения судов и не забрали девочку из клиники.

Девочка никогда не выходила за пределы территории клиники, не общается со сверстниками. При этом врачи утверждают – ребенок абсолютно здоров, но каждый день в стационаре уменьшает ее шансы на возвращение в нормальную жизнь. Опека призвала лишить семью прав на ребенка.

Родители девочки заявляли, что заберут ребенка, если им предоставят полный выписной эпикриз за все эти годы.