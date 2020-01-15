Родители живущей в больнице девочки выдвинули условие для ее возвращения домой

Родители пятилетней девочки, которая с рождения живет в одной из московских клиник, согласились забрать ребенка домой, если им предоставят полный выписной эпикриз за все эти годы, рассказала адвокат матери Ольга Лукманова.

По ее словам, врачи перинатального медицинского центра «Мать и дитя» якобы сообщали родителям о плохом самочувствии ребенка, не предоставляя никаких документов и даже устной информации о диагнозе, и просто выставляли счета. В марте 2019 года медики якобы поменяли свое мнение, пишет «Коммерсант».

Девочка по-прежнему остается в клинике, а Пресненский суд Москвы готовится рассматривать иск столичной опеки об ограничении прав родителей девочки. В пресс-службе департамента труда и социальной защиты Москвы пояснили, что хотят закрыть судебное заседание в интересах ребенка.

Первое заседание по существу назначено на 28 января.

В конце прошлого года онлайн-издание Meduza опубликовало материал о пятилетней девочке, которая всю жизнь провела в перинатальном медицинском центре «Мать и дитя», так как мама считает ребенка неизлечимо больным. При этом у семьи уже есть трое детей, старшему из которых 17.

Девочка никогда не выходила за пределы территории клиники, не общается со сверстниками. При этом врачи утверждают – ребенок абсолютно здоров, но каждый день в стационаре уменьшает ее шансы на возвращение в нормальную жизнь. Опека призвала лишить семью прав на ребенка.