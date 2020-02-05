Напавшего на Памфилову налетчика отправили на лечение

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5 февраля, среда  |  Последнее обновление — 09:25  |  vz.ru
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Коронавирус уничтожает нефтяные доходы

Коронавирус может обвалить нефть к 30 долларамФото: REUTERS/Lucy Nicholson
Пока от китайского коронавируса больше всего пострадала нефть. Крупнейший за последний год обвал барреля испугал даже ОПЕК+, которая экстренно ищет ответ на вспышку вируса. Как ситуация будет развиваться с медицинской точки зрения, никто пока не знает. В худшем случае баррелю прогнозируют падение до 30 долларов. Впрочем, российская экономика имеет запас прочности, чтобы выдержать и такие цены на нефть. Подробности...
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Уникальный «парад послов» в Кремле станет намеком на встречу «Большой пятерки»

Во время церемонии вручения верительных грамот президенту РоссииФото: Михаил Метцель/ТАСС
В среду в Александровском зале Кремля пройдет церемония вручения иностранными послами верительных грамот президенту Путину. В отличие от всех предыдущих подобных мероприятий, она будет уникальной и символической: впервые сменяются послы всех великих держав – постоянных членов Совета Безопасности ООН. Подобного не было ни в новейшей российской, ни в советской истории. Подробности...
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Коронавирус усилился птичьим гриппом

Основное «достоинство» птичьего гриппа – им действительно очень сложно заразитьсяФото: REUTERS/Luc Gnago
Внезапная вспышка высокопатогенного птичьего гриппа в Китае вызвала у одних людей новые панические атаки. Другим напомнила о том, как без особых последствий закончились эпидемии прошлых лет, из-за которых в мире тоже вводился карантин и ограничения на передвижения. Может ли птичий грипп умножить угрозу, исходящую от коронавируса? Подробности...
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США сэкономят на обороне жестоким способом

США вновь «засеют» минные поляФото: Toby Adamson/Zuma/Global Look Press
Евросоюз обвинил Вашингтон в подрыве миропорядка. Так Брюссель отреагировал на решение президента США Дональда Трампа возобновить использование противопехотных мин, которые считаются одним из самых негуманных видов оружия. Но для чего американцам понадобились мины и против кого они собираются их использовать? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Дать врачам больше возможностей и больше ответственности

Антон Крылов, журналист
На фоне пока вялотекущей, но имеющей все тенденции к нарастанию паники по поводу возможной пандемии коронавируса, вопрос «кто нас лечит» в очередной раз встает во весь свой немаленький рост. Подробности...

Как Грета Тунберг заработала шесть миллиардов долларов

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
«Регистрация брендов – только для того, чтобы защитить движение от использования недобросовестными гражданами, и мы не собираемся вести коммерческую деятельность», – говорит представитель команды Греты. Которая, кстати, все больше и больше выходит из тени и начинает открытую игру. Подробности...
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Трансгендеры Древнего Рима

Максим Соколов, публицист
Во времена поздней римской республики, не говоря уже о XIX веке, нравы, возможно, были пожестче, но по крайней мере оскопление людей не объявлялось новым достижением истинной цивилизации. Хотя и случалось. Подробности...
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      Министр обороны Сергей Шойгу вручил маршалу Советского Союза, члену ГКЧП Дмитрию Язову орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, присужденный ему за вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи
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      НАСА презентовало первый в истории МКС модуль для космического туризма

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          • Нет (я верующий)

          • Да (я атеист)

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              Напавшего на Памфилову налетчика отправили на лечение

              5 февраля 2020, 09:17

              Текст: Алина Назарова

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              У обвиняемого в разбойном нападении и проникновении в дом главы ЦИК Эллы Памфиловой Ахада Карабалаева обнаружили психическое расстройство, суд направил его на принудительное лечение, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

              Следствием и судом установлено, что Карабалаев находится на территории России с 2014 года без постоянных места жительства и источника дохода.

              «Согласно заключению комиссии экспертов, Карабалаев на момент совершения инкриминируемого деяния страдал хроническим психическим расстройством, в связи с чем не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», – сообщила Петренко, слова которой приводятся на сайте СК.

              На основании постановления суда Карабалаев направлен на принудительное лечение.

              Осенью прошлого года в Подмосковье было совершено разбойное нападение на дом Эллы Памфиловой. Злоумышленник через окно проник на террасу дома, неоднократно ударил главу ЦИК электрошокером и скрылся. При этом, по словам источника, Памфилова не получила ударов током, так как шокер не сработал. Позже был задержан Ахад Карабалаев, который рассказал, что выбрал случайный дом для нападения.

              Примечательно, что даже после нападения глава ЦИК отказалась от госохраны.

              Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кому в России по закону положена государственная охрана. 


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