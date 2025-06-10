Судя по всему, геополитический инструмент под названием «Украина» решено использовать до упора, до полного его износа. Для антитрамповской коалиции в Европе украинский вопрос остается стержневым элементом, без которого глобалистские элиты рискуют лишиться важного объединяющего фактора и мобилизующей повестки.0 комментариев
В России впервые начали выпуск основной части реактора для производства водорода
Российская инжиниринговая компания «Топтех» впервые создала отечественный трубный пучок для реактора водородной установки, рассчитанный на работу при высоких температурах и давлении.
В компании подчеркнули: «Это первый в истории российского инжиниринга проект данного типа оборудования», передает ТАСС.
Разработку конструкторской документации и изготовление оборудования выполнил инжиниринговый центр «Технохим». Оборудование уже поставлено и принято на площадке заказчика. Данный трубный пучок является ключевой частью реактора парового риформинга и главным элементом водородной установки. Проектирование осложнялось экстремальными условиями: высокими температурами, агрессивной рабочей средой и значительным давлением.
Генеральный директор «Топтеха» Алексей Поляков отметил, что подобные масштабные проекты создают фундаментальную основу для формирования собственной отечественной базы оборудования для отрасли. Инжиниринговая компания «Топтех» также занимается проектированием оборудования для производств аммиака, метанола, серной кислоты и нефтепереработки, а также оказывает сервисные услуги.
В феврале в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ, входит в консорциум опорных вузов Росатома) открыта лаборатория для изучения химических технологий в области водородной энергетики.