Глава Ростеха назвал британский танк Challenger кастрюлей

Чемезов объяснил отсутствие интереса к технологиям танков Leopard и Challenger

Tекст: Александра Юдина

Чемезов выразил мнение, что было бы интересно посмотреть на британский танк Challenger, однако, по его словам, этот танк можно назвать «кастрюлей, не очень пригодной к реальным боям», передает ТАСС.

Он отметил, что главной проблемой большинства иностранных боевых машин остается сложность конструкции и трудоемкое обслуживание, приводящие к затруднениям на практике. Чемезов добавил, что такую ситуацию наглядно демонстрирует опыт украинских военных.

Он также сообщил, что российские конструкторы внимательно изучили немецкий танк Leopard, но не нашли в нем инноваций, которые стоило бы внедрять в отечественную бронетехнику.

По его словам, несмотря на современность компонентов Leopard и наличие мощного двигателя, никаких революционных конструкторских решений в этой машине эксперты не обнаружили.



Телеканал Sky News сообщал, что украинские боевики при атаке на Курскую область применили британские танки Challenger 2. Всего Британия передала киевскому режиму 14 танков Challenger 2, точное число таких машин, задействованных в Курской области, неизвестно.

Американский журналист Дэвид Экс в своей статье для Forbes критиковал переданные Украине танки Challenger 2.