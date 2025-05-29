Пока что украинские формирования довольно стойко удерживают позиции, и освобождение территорий требует немалых усилий наших воинов. Но как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.0 комментариев
Поклонская рассказала о предложении Жириновского обменять ее на другого депутата
Наталья Поклонская поделилась воспоминаниями о шутливой беседе Владимира Жириновского с Вячеславом Володиным, когда обсуждался возможный ее переход в ЛДПР.
Советник генпрокурора России Наталья Поклонская в интервью «Студии Аврора» рассказала, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагал обменять ее на кого-то из своей партии, передает Газета.ру.
По словам Поклонской, Жириновский обратился с этим предложением к председателю Госдумы Вячеславу Володину. Она процитировала его слова: «Вячеслав Викторович, давайте меняться. Вы нам Поклонскую, а мы вам – кого-то другого взамен».
Поклонская добавила, что когда была депутатом Госдумы, прошла в парламент по списку «Единой России», но не состояла в партии. Она отметила, что в шутке Жириновского была «доля шутки», однако его предложение отражало реальный интерес к ее персоне со стороны ЛДПР.
Ранее в СМИ также напомнили о предсказании Жириновского по поводу возможных переговоров между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В 2019 году Жириновский заявлял, что лидеры двух стран могут договориться о судьбе Украины, предполагая признание Вашингтоном российского суверенитета над Новороссией. По мнению политика, это могло бы помочь Трампу наладить отношения с Москвой и усилить давление на европейские страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, загранпаспорт Владимира Жириновского ушел с аукциона за 1,1 млн рублей. Сыновья Владимира Жириновского Давид Гарсия (Игорь Лебедев) и Олег Эйдельштейн выиграли судебный спор против его племянниц Елены Листопадовой и Натальи Соколовой по делу о наследственном имуществе и договоре пожизненного содержания.