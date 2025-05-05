То, что для них было семейной драмой, для нас стало вопросом существования нашей страны и нашего народа. А вот по этому вопросу между тогдашним Гитлером и каким-нибудь сегодняшним Макроном нет принципиальных разногласий: разумеется, хорошо бы этих русских оттеснить куда-нибудь подальше – за Волгу, за Урал, в Сибирь.0 комментариев
Суд отказал племянницам Жириновского в споре о наследстве
Суд отклонил иск племянниц Жириновского к его сыновьям Гарсия и Эйдельштейну
Сыновья Владимира Жириновского Давид Гарсия (Игорь Лебедев) и Олег Эйдельштейн выиграли судебный спор против его племянниц Елены Листопадовой и Натальи Соколовой по делу о наследственном имуществе и договоре пожизненного содержания.
В иске Елены Листопадовой и Натальи Соколовой, которые являются племянницами Владимира Жириновского, говорится о признании недействительным договора пожизненного содержания с иждивением, заключенного с сыновьями политика Давидом Гарсия (Игорь Лебедев) и Олегом Эйдельштейном. Суд полностью отказал в удовлетворении требований, решение опубликовано в официальной картотеке, передает РИА «Новости».
В судебных документах указано, что в «удовлетворении исковых требований Листопадовой и Соколовой к Эйдельштейну и Гарсия отказать».
Помимо этого, истцы также просили истребовать имущество из чужого незаконного владения и вернуть его в наследственную массу, однако суд не поддержал и эти требования. Слушание по делу продолжалось с декабря 2022 года.
Ранее сообщалось, что Олег Эйдельштейн якобы сменил фамилию на Жириновский, несмотря на отказ суда признать его законным сыном политика.