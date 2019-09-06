Памфилова отказалась от госохраны

Председатель ЦИК Элла Памфилова, на которую в ночь на пятницу было совершено нападение, заявила, что не будет просить госохрану.

«Нет, охрану просить не буду», – сказала Памфилова в ответ на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о травмах, полученных Памфиловой в результате нападения.

Напомним, в ночь на пятницу в Подмосковье было совершено разбойное нападение на дом Эллы Памфиловой.

Злоумышленник через окно проник на террасу дома, неоднократно ударил главу ЦИК электрошокером и скрылся. При этом, по словам источника, Памфилова не получила ударов током, так как шокер не сработал.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что расследование взято на контроль руководством ведомства.

Об инциденте было доложено Владимиру Путину.