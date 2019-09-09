Обвиняемый в нападении на Памфилову объяснил, почему выбрал ее дом

Задержанному за нападение на председателя ЦИК России Эллу Памфилову Бахыту Карабалаеву предъявили обвинение по статье «разбой, совершенный с проникновением в жилище». В ходе допроса он объяснил, почему напал именно на ее дом.

«В ходе допроса Карабалаев признал вину в совершении преступления и дал показания о его обстоятельствах. Он пояснил, что выбрал для разбойного нападения случайный дом, который располагался недалеко от места его ночлега. О личности хозяев дома нападавшему известно не было», – сообщается на сайте Следственного комитета России.

В Басманный районный суд Москвы направлено ходатайство об аресте обвиняемого.

Напомним, в ночь на пятницу в Подмосковье было совершено разбойное нападение на дом Памфиловой. Злоумышленник проник на террасу дома через окно, там он 10-15 раз пытался ударить главу ЦИК электрошокером, после чего скрылся. Памфилова получила ожоги, царапины и синяки. Однако от госохраны глава ЦИК отказалась.

Подозреваемый был задержан в субботу – его обнаружили в лесу.

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