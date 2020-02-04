Россия предложила Индии создать истребитель пятого поколения

Россия готова вместе с Индией создать истребитель пятого поколения, позитивным сигналом к активизации этой работы может стать контракт с Минобороны России на закупку Су-57, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Мантуров заявил, что российская сторона готова «продолжать переговоры по истребителю пятого поколения», передает РИА «Новости».

«В программе Су-57 произошло важное событие – Минобороны разместило заказ на 76 истребителей. Полагаю, что для наших индийских партнеров это позитивный сигнал, ну а конкретные форматы сотрудничества будем обсуждать», – добавил он.

Министр отметил также, что российский новый истребитель МиГ-35, который заявлен для участия в индийском тендере, превосходит многих конкурентов «по летно-техническим характеристикам и боевым свойствам».

Кроме того, нельзя забывать и об экономической целесообразности, а также о значительном уровне преемственности для индийских ВВС, которые успешно эксплуатируют технику российского производства на протяжении более 50 лет.

«Решение, конечно, будет принимать индийская сторона, но я убежден, что Россия – лучший поставщик современных боевых самолетов для Индии», – подчеркнул глава Минпромторга.

В свою очередь гендиректор холдинга «Технодинамика» (управляющей организации «Техмаша») Игорь Насенков заявил в преддверии международной выставки вооружений Defexpo India-2020, что «Техмаш» готов помочь Индии локализовать производство танковых боеприпасов «Манго-М».

Он отметил, что создание производства российских 125-мм танковых выстрелов 3ВБМ17 «Манго» на индийской территории стало одним из крупнейших российских проектов в области ВТС с Индией».

Так, «Техмаш» «обеспечил поставку и монтаж оборудования, провел обучение местных специалистов, и на сегодняшний день индийский производитель успешно поставляет в армию выстрелы «Манго» под своей маркой».

Новые боеприпасы предназначены для стрельбы по танкам, оснащенным в том числе усиленной динамической защитой, самоходным артиллерийским установкам, заслонкам амбразур ДОС, бронеколпакам и другим бронированным целям.

Отмечается, что разработчикам НИМИ имени Бахирева (входит в «Техмаш») удалось значительно улучшить тактико-технические характеристики изделий. В частности, бронебойность выстрелов выросла более чем на 20% по сравнению со штатными выстрелами «Манго».

Если производимые сегодня выстрелы пробивают 230 мм преграды (под углом 60 градусов), то у «Манго-М» этот показатель составляет уже 280-300 мм. Новые разработки обеспечивают поражение практически всего спектра бронетанкового вооружения и военной техники зарубежных стран с дистанции более 2 км.

Ранее посол Индии подтвердил выполнение военных контрактов с Россией.

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